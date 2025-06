F1, i precedenti della Ferrari in Austria. Le vittorie Rosse sono merce rara a Spielberg

Domenica 29 giugno 2025 assisteremo al 40° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi in Austria. Sarà però “solo” il 38° con la denominazione ufficiale di “GP d’Austria”. Difatti è doveroso aggiungere al conto anche i due cosiddetti “Gran Premi di Stiria” tenutisi nel 2020 e 2021 come escamotage per avere un double header nei cupi tempi del Covid e nell’anno immediatamente successivo.

La Ferrari non gode di un buon rapporto con la nazione alpina, nella quale sono arrivate “solo” 6 affermazioni. Proprio nel 2024, la Scuderia di Maranello è stata sorpassata dalla Mercedes, cedendo il ruolo di squadra più vincente. Le Frecce d’Argento, peraltro, vantano meno presenze. Allo stesso modo, pesano le 5 affermazioni della Red Bull in uno spazio temporale ridotto.

Comunque sia, il Cavallino Rampante si è imposto con cinque piloti diversi. In sei casi, entrambe le Rosse sono salite sul podio, realizzando due doppiette (1970, 2002). La seconda, purtroppo, non poté essere festeggiata in alcun modo, poiché finì al centro di feroci polemiche per il famoso scambio di posizione coatto tra Rubens Barrichello e Michael Schumacher proprio in vista del traguardo.

FERRARI – I PRECEDENTI

IN AUSTRIA (39 GP IRIDATI)

6 VITTORIE

2 Michael Schumacher (2002, 2003)

1 Lorenzo Bandini (1964)

1 Jacky Ickx (1970)

1 Eddie Irvine (1999)

1 Charles Leclerc (2022)

8 POLE POSITION

3 Niki Lauda (1974, 1975, 1977)

2 Michael Schumacher (2001, 2003)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Charles Leclerc (2019)

5 GIRI VELOCI

2 Clay Regazzoni (1970, 1974)*

2 Michael Schumacher (2002, 2003)

1 Jacky Ickx (1970)*

* Nel 1970 il giro più veloce in gara venne realizzato ex aequo da Regazzoni e Ickx

29 PODI

1964 Lorenzo Bandini (1°)

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Gilles Villeneuve (3°)

1979 Gilles Villeneuve (2°)

1983 René Arnoux (2°)

1984 Michele Alboreto (3°)

1985 Michele Alboreto (3°)

1986 Michele Alboreto (2°), Stefan Johansson (3°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Eddie Irvine (1°)

2000 Rubens Barrichello (3°)

2001 Michael Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2016 Kimi Räikkönen (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°), Sebastian Vettel (3°)

2019 Charles Leclerc (2°)

2020 Charles Leclerc (2°)

2022 Charles Leclerc (1°)

2023 Charles Leclerc (2°)

2024 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A SPIELBERG

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° {Pole}

2020 [A] (FERRARI)– 2°

2020 [S] (FERRARI) – Ritirato

2021 [S] (FERRARI) – 7°

2021 [A] (FERRARI) – 8°

2022 (FERRARI) – 1°

2023 (FERRARI) – 2°

2024 (FERRARI) – 11°

LEWIS HAMILTON

2014 (MERCEDES) – 2°

2015 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2017 (MERCEDES) – 4° {Gpv}

2018 (MERCEDES) – Ritirato

2019 (MERCEDES) – 5°

2020 [A] (MERCEDES) – 4°

2020 [S] (MERCEDES) – 1° {Pole}

2021 [S] (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2021 [A] (MERCEDES) – 4°

2022 (MERCEDES) – 3°

2023 (MERCEDES) – 8°

2024 (MERCEDES) – 4°