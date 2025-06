F1, Helmut Marko: “Siamo ancora a tre decimi dalla McLaren, troppi. Verstappen era frustrato”

Va in archivio con un bilancio fallimentare per la Red Bull il Gran Premio di Spagna 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Yuki Tsunoda è rimasto fuori dalla zona punti dopo aver chiuso in ultima posizione le qualifiche, mentre Max Verstappen è stato declassato dal quinto al decimo posto per un contatto con George Russell dopo aver cercato di mettere in discussione la doppietta McLaren fino alla Safety Car conclusiva.

Un episodio che ha distrutto la domenica dell’olandese, richiamato ai box per montare un set di gomme dure e costretto a pagare dazio alla ripartenza nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Russell. “La situazione era che avevamo solo un treno di gomme hard nuove. L’alternativa sarebbe stata montare un treno di morbide che avevano già percorso sette giri, e abbiamo dato per scontato che le dure sarebbero state la soluzione migliore. La mescola hard è stata un disastro in termini di warm-up e ci è costata almeno un secondo di grip rispetto alle scelte fatte dai nostri avversari, che avevano buone gomme morbide“, ha spiegato Helmut Marko.

“Nelle simulazioni emergono dei delta di prestazione per le diverse mescole, che mostrano le differenze nei tempi sul giro e nel grip. Il primo problema si è visto già nel giro di riscaldamento: Max non è riuscito a portare la gomma in temperatura né ha trovato il grip. E una volta il pneumatico si è scaldato, le sue prestazioni erano ancora di almeno un secondo peggiori rispetto alla morbida“, prosegue il super consulente della Red Bull.

Sul contatto con Russell che è costato la penalità a Verstappen: “Ci sono stati momenti in cui un Max frustrato ha reagito in modo un po’ aggressivo, il che è comprensibile. Ma il fatto importante è che abbiamo ricevuto una penalità di 10 secondi e abbiamo concluso la gara solo al decimo posto e questo rende il tutto ancor più deludente. È stato un weekend difficile nel suo complesso“.

Sulla prestazione della RB21 rispetto alle McLaren in gara a Barcellona: “Non possiamo pensare di battere le McLaren, ed è per questo che abbiamo optato per una strategia a tre soste. Pensavamo di essere più vicini alle McLaren e di poterle inseguire, ma purtroppo non è stato così. Siamo ancora a tre decimi, troppo“.