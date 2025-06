F1, GP Gran Bretagna 2025: programma, orari, tv, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo la tappa austriaca, infatti, il Circus torna subito in scena con il Gran Premio della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione. In poche parole, siamo giunti al giro di boa del campionato.

Siamo esattamente a metà del lungo percorso delle 24 tappe previste. Il tracciato di Silverstone, quindi, farà da scenario ideale per l’evento, una delle piste più belle e amate dai piloti con le sue curve iconiche come le Becketts, Copse o Luffield. Per la conformazione del tracciato tutto sembra portare ad un nuovo weekend segnato dal dominio delle McLaren, con Mercedes, Verstappen e Ferrari che proveranno ad inserirsi.

L’albo d’oro del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto nel 2024 il successo di Lewis Hamilton, quindi nel 2023 Max Verstappen e nel 2022 Carlos Sainz. Nel 2021 di nuovo Lewis Hamilton come nel 2020 e 2019. Nel 2018 successo di Sebastien Vettel, mentre nel 2017 di nuovo Lewis Hamilton, come nel 2016, 2015 e 2014.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili qualifiche e gara in differita ed in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it saranno disponibili qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025 F1

Venerdì 4 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 5 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 6 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna