F1, GP Canada 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo il weekend del Gran Premio di Spagna, concluso con la vittoria di Oscar Piastri, la F1 fa tappa in Canada, per il decimo appuntamento del Mondiale F1. Il GP corso sul tracciato di Barcellona, con la novità della flessibilità delle ali anteriori, non ha alterato il dominio della McLaren, che ha confezionato un’altra doppietta. Vedremo quali saranno le sorprese che ci riserverà la settimana del Gran Premio canadese.

L’anno scorso si impose sul circuito di Montreal la Red Bull di Max Verstappen, che quest’anno sta cercando duramente di lottare per fermare lo strapotere della McLaren, riuscendoci in varie occasioni. La Ferrari è reduce invece da due podi a Monaco ed a Barcellona e dovrà riscattare il Gran Premio di Canada 2024, concluso senza punti all’attivo.

Il GP di Canada 2025 sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213); in streaming su SkyGo e NOW Tv. TV8 e TV8.it offriranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno esclusiva Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre giorni.

GP CANADA F1 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 19.30-20.30, F1, Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Ore 23.00-00.00, F1, Prove Libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Sabato 14 giugno

Ore 18.30-19.30, F1, Prove Libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Ore 22, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Domenica 15 giugno

Ore 20.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CANADA: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara

Diretta streaming: NOW Tv, SkyGo; TV8.it in differita qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 14 giugno

Ore 23.30,F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro

Domenica 15 giugno

Ore 21.3o, F1, Gara – Differita tv in chiaro