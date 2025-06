F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Archiviato il trittico europeo Imola-Montecarlo-Barcellona, dopo un weekend di pausa il circus torna protagonista oltreoceano da venerdì 13 a domenica 15 giugno per il Gran Premio del Canada 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia sul mitico circuito cittadino semipermanente di Montreal, intitolato a Gilles Villenueve, per un appuntamento che regala spesso grandi emozioni in pista.

McLaren ha dominato la scena al Montmelò nonostante l’introduzione della nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili e sarà dunque il team da battere anche in Canada, con Oscar Piastri leader del campionato piloti a +10 sul compagno di squadra Lando Norris. L’avversario più temibile sulla carta per gli uomini papaya dovrebbe essere Max Verstappen (sprofondato a -49 dalla vetta della generale dopo il pasticcio finale in Catalogna) con la Red Bull, ma attenzione anche a Ferrari e Mercedes almeno in ottica podio.

Tutte le sessioni del weekend canadese verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (su Sky Sport Uno tutti i turni tranne la FP3), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le prove ufficiali e la corsa in differita su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CANADA F1 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 19.30 Prove libere 1 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Prove libere 2 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 14 giugno

Ore 18.30 Prove libere 3 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 15 giugno

Ore 20.00 Gara a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CANADA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; Sky Sport Uno (tutte le sessioni tranne la FP3).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle ore 23.30 e la gara di Montreal domenica alle 21.30 (orario da confermare).