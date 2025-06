F1, GP Canada 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il decimo round del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Canada, che andrà si disputerà nel fine settimana del 13-15 giugno. Si gareggerà sulla pista di Montreal per la quarantaquattresima volta. È un dato da rimarcare, poiché quello del Quebec è il tracciato extra-europeo in cui si è disputato il maggior numero di GP valevoli per il Mondiale.

Concepito negli anni ’70, il circuito è più o meno sempre rimasto lo stesso. D’altronde costeggia i bordi dell’Isola di Notre Dame, un isolotto artificiale creato negli anni ’60 all’interno del fiume San Lorenzo, dunque non c’è molto spazio per apportare modifiche! Ecco perché le vie di fuga sono ridotte (o inesistenti) e la sede stradale è decisamente angusta per gli standard attuali.

Nel 2024 si impose Max Verstappen (Red Bull) davanti a Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). Le Ferrari archiviarono una performance disastrosa, poiché sia Charles Leclerc che Carlos Sainz non videro la bandiera a scacchi. Con il senno di poi, la gara è stata determinante a fine anno nell’economia della sconfitta dalla McLaren nel Mondiale costruttori (un pesantissimo 0 a 28). Detto questo, come seguire il GP di Canada in TV?

GP CANADA F1 – GUIDA TV8

Sabato 14 giugno

Ore 23.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 15 giugno

Ore 21.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP CANADA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Canada.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Montreal. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento canadese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Canada, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP CANADA F1 2025

VENERDI’ 13 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30 F1, Prove Libere 1

Ore 23:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 14 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 18:30 F1, Prove Libere 3

Ore 22:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 15 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 20:00 F1, Gara