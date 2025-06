F1, GP Austria 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

L’undicesimo appuntamento del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Austria, che andrà in scena nel weekend del 27-29 giugno. Si correrà nell’autodromo di Spielberg, sul quale è doveroso fare chiarezza, sia per quanto concerne la storia che per quanto riguarda la geografia.

Innanzitutto, Spielberg non è Zeltweg, comune limitrofo dove si disputò la prima edizione della storia (1964). Fu però un massacro meccanico (si corse sulle dissestate strade di collegamento di un vecchio aeroporto militare), che impose la costruzione di un autodromo permanente. Fu edificato nelle vicinanze, ma sul territorio di un’altra municipalità.

In secondo luogo, l’attuale impianto ha ospitato 36 edizioni del Gran Premio d’Austria, ma 38 GP iridati complessivi. Questo perché nel 2020 e 2021 ha raddoppiato grazie all’escamotage del GP di Stiria. Nel 2024 si impose George Russell (Mercedes) davanti a Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari). La gara fu però caratterizzata dall’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris, in piena lotta per la vittoria. Detto questo, come seguire il GP di Austria in TV?

GP AUSTRIA F1 – GUIDA TV8

Sabato 28 giugno

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 29 giugno

Ore 18.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP AUSTRIA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Austria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spielberg. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento stiriano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRIA F1 2025

VENERDI’ 27 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30 F1, Prove Libere 1

Ore 17:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 28 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 3

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 29 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara