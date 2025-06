F1, GP Austria 2025. Quattro i temi caldi di un weekend rovente. Mercedes su tutti!

Domenica 29 giugno assisteremo al Gran Premio d’Austria di Formula 1, undicesimo atto del Mondiale 2025. Aleggia un’elevata curiosità attorno alla competizione, perché ci sono ben quattro temi da sviluppare nell’imminente weekend, che si disputerà nell’idilliaco e bucolico contesto delle colline della Stiria, pronte a essere “invase” da tifosi austriaci e non solo.

Innanzitutto c’è il tema della lotta per il titolo. In Canada, Oscar Piastri ha visto interrompersi una sequenza di 8 podi consecutivi. Tuttavia, quasi per paradosso, l’appuntamento nordamericano ha spostato parecchi punti in suo favore nella sfida interna alla McLaren. Soprattutto per demerito di Lando Norris, sia chiaro, e del suo grossolano errore.

L’australiano si sta dimostrando un razionale calcolatore, capace di massimizzare le risorse a propria disposizione. Viceversa il britannico sta evidenziando una sempre più inquietante predisposizione a sbagliare. Sono diventate 22 le lunghezze di differenza tra i due piloti del Team di Woking, il che significa che Piastri ha più margine su Norris di quanto quest’ultimo ne abbia su Max Verstappen (a -43 dal battistrada e a -21 dall’inseguitore più vicino).

Ovviamente, l’olandese è il secondo tema caldo del GP d’Austria, quello di casa per la Red Bull. Il quinto titolo consecutivo si sta facendo sempre più difficile da conseguire, ma nessuno ha intenzione di abdicare. Spielberg può essere un round in cui Super Max riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote al “dinamico duo” McLaren? In realtà, deve esserlo, perché altrimenti il tetracampione rischia di vedere il suo distacco superare l’equivalente aritmetico di due gare piene.

In terza istanza, ci sarà grande curiosità attorno alla Mercedes. Montreal è stato un episodio isolato, oppure la nuova sospensione posteriore permetterà alle Frecce d’Argento di tenere testa alle auto color Papaya? Questo è il tema più forte dell’intero Gran Premio d’Austria, la reale competitività di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli, fresco del primo podio in carriera. Perchè se quanto di buono visto in Canada dovesse essere confermato, allora il Mondiale potrebbe cambiare connotati.

Chi firmerebbe con il sangue per cambiare i connotati della propria stagione è la Ferrari, quarto e ultimo tema forte del fine settimana. La Scuderia di Maranello si sta candidando al poco ambito ruolo di delusione principale del 2025. Dopo dieci GP, ha all’attivo la miseria di tre podi (di cui uno fortunoso) e nessun successo.

Il nervosismo, all’interno del Cavallino Rampante, è palpabile. Quella che avrebbe dovuto essere l’annata del riscatto si sta tramutando in una traversata delle Forche Caudine della frustrazione. Basterebbe un episodio per riportare un po’ di sereno, ma il rischio è che il treno passato a Montecarlo non si ripresenti tanto presto…