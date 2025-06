F1, GP Austria 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende una tappa che ci darà una mano a chiarire i valori nel gruppo, con la corsa al titolo che, per il momento, si può riassumere in un derby color papaya all’interno del team McLaren.

Dopo la tappa canadese la classifica generale vede al comando Oscar Piastri con 198 punti e un interessante +22 su Lando Norris dopo il ko di Montreal. Terzo Max Verstappen a quota 155 punti, quarto George Russell con 136, quindi è quinto Charles Leclerc con 104 punti, mentre Lewis Hamilton è sesto con 79.

Cosa dovremo aspettarci dal weekend tra i monti della Stiria? Si correrà in casa della Red Bull, con Max Verstappen che proverà a dare filo da torcere ad Oscar Piastri e Lando Norris con una MCL39 che partirà nuovamente con il ruolo di favorita. In casa Ferrari, invece, si proverà a fare meglio rispetto a quanto visto in Canada, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che proveranno quantomeno a stare davanti alle Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGO e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno in esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 28 giugno

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 29 giugno

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AUSTRIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGO, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport