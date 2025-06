F1, George Russell: “Una vittoria fantastica, contento per il primo podio di Kimi Antonelli”

Festeggia, e ne ha ben donde, George Russell, dopo aver conquistato il successo nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Mercedes, che partiva dalla pole position, ha saputo disputare 70 giri perfetti, portandosi a casa una vittoria davvero meritata.

Il pilota inglese ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. Ottavo Nico Hulkenberg, nono Esteban Ocon, mentre completa la top10 Carlos Sainz.

Al termine della gara odierna il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Nico Rosberg: “Tutto fantastico! Centrare il gradino più alto del podio è stato davvero speciale. Ci mancava dalla vittoria di Las Vegas del finale della scorsa annata. Sicuramente la splendida pole position di ieri ha fatto la differenza ma oggi è stato davvero incredibile. Sono anche molto contento del primo podio di Andrea Kimi Antonelli. Grazie al team per il lavoro svolto”.

George Russell sembra avere le idee chiare sul motivo di questo passo in avanti odierno: “Qui è più fresco rispetto alle gare precedenti. Io non volevo alzare troppo le aspettative, ma ero consapevole che la W16 si comporti meglio con queste condizioni. A questo punto pensiamo alle prossime gare, vedremo come andranno le cose al Red Bull Ring. Dopotutto un anno fa abbiamo vinto li”.