F1, George Russell in pole nel GP del Canada! Antonelli in seconda fila, Ferrari anonima

Come un anno fa! George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, facendo il bis della prodezza di un anno fa. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota inglese ha fatto qualcosa di clamoroso.

Tutto aspettavano la sfida McLaren-Verstappen, ma ad uscire vincitore dal sabato sulla pista del Quebec è proprio il pilota della Mercedes, capace di stampare un 1:10.899 davvero stellare. In prima fila domani al via del Gran Premio (20.00 italiane) ci sarà Max Verstappen (Red Bull), beffato per 160 millesimi, quando ormai pensava di avere la pole position in mano. Terza posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 221 millesimi, quarta per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) autore di un giro eccellente che lo ha portato a 492 millesimi dalla vetta.

Quinto tempo per la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton a 627 millesimi da Russell. Sesto Fernando Alonso (Aston Martin) a 687 millesimi, settimo Lando Norris (McLaren) davvero deludente a 726 millesimi dalla vetta, quindi ottavo Charles Leclerc (Ferrari) a 783 che paga a caro prezzo un errore nel secondo tentativo della Q3. Nono Isack Hadjar (Racing Bulls) a 968 millesimi, quindi completa la top10 Alexander Albon (Williams) a 1.008.

LE QUALIFICHE

Q1 – Tutti i piloti se la prendono comoda, montano molta benzina e girano a lungo. Tutto sospeso, però, a 5:30 dalla fine con la bandiera rossa. Alexander Albon, infatti, perde un pezzo notevole del cofano motore sul rettilineo prima dei box ed i detriti impongono lo stop. Dopo la ripartenza tutti alla caccia della Q2. Migliore prestazione per Lando Norris in 1:11.826 con 113 millesimi su Oscar Piastri, 126 su Lewis Hamilton e 212 su Charles Leclerc. Le eliminazioni sono eccellenti: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).

Q2 – La seconda manche inizia con un super Max Verstappen che stampa un 1:11.638 con le gomme medie e mette tutti in riga. Nel secondo tentativo diversi piloti provano l’azzardo delle gomme gialle e George Russell lo mette in scena nel migliore dei modi con il tempo di 1:11.570. Secondo Lando Norris (soft) a 29 millesimi, terzo Charles Leclerc (soft) a 56, quarto Max Verstappen (soft) a 68. Equilibrio assoluto. Eliminati, invece, Yuki Tsunoda (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Esteban Ocon (Haas).

Q3 – Nel primo tentativo Max Verstappen mette a segno un 1:11.248 con 25 millesimi su Oscar Piastri, terzo George Russell a 268 millesimi, quarto Andrea Kimi Antonelli a 341, quinto Lando Norris a 377, sesto Charles Leclerc a 481. Nel tentativo decisivo tutti vanno a rischiare il tutto per tutto. Tra questi proprio Charles Leclerc che, dopo aver segnato il record nel T1, sbaglia nella chicane 5-6 e abortisce il suo giro. Davanti a tutti si piazza, come un anno fa, George Russell con un clamoroso 1:10.899 che beffa Max Verstappen e Oscar Piastri.