F1, Frederic Vasseur: “Un risultato positivo, il nostro obiettivo è diminuire il divario dalla McLaren”

Un podio dettato dalle circostanze per la Ferrari a Barcellona, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito catalano, il monegasco Charles Leclerc ha saputo approfittare della Safety Car e prendersi la terza posizione, superando nel momento della ripartenza l’olandese Max Verstappen (Red Bull), rallentato da una scelta di gomme poco prestazionale.

Un sorpasso con contatto, che però a detta di Frederic Vasseur (Team Principal della Rossa) non porterà a nulla: “Se dovessero penalizzarci per una cosa del genere…Alla fine entrambi si sono spostati verso l’altro in rettilineo, con Max che è uscito male dall’ultima curva e ha perso velocità“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’ingegnere francese.

Analizzando la prova della Rossa che ha concluso alle spalle delle due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, Vasseur ha dichiarato: “Resta difficile capire perché avevamo un passo migliore con le soft che con le medie. Alla fine è un bel podio perché saremmo stati quarti prima della Safety Car, poi abbiamo sfruttato la situazione. La strategia di Leclerc era chiara, bel recupero, anche se ci aspettavamo qualcosa di meglio con le gomme a banda gialla“.

Sesta posizione, invece, per Lewis Hamilton, che ha dovuto subìre anche lo smacco del sorpasso della Sauber di Nico Hulkenberg: “Lewis ha avuto un buon passo fino all’ingresso della Safety Car. In quel momento si è lamentato di un problema con la macchina, resta comunque un buon risultato. Tutto sommato chiudiamo in modo positivo questo trittico di gare“, ha precisato il Team Principal.

“L’obiettivo è centrare il miglior risultato possibile, per cui facciamo un passo alla volta. Dobbiamo proseguire di slancio per ridurre il divario da chi comanda, ovvero la McLaren“, ha concluso Vasseur.