F1, Frederic Vasseur: “Posso solo a dire ai tifosi che daremo il 200%”

Frederic Vasseur ne ha parlato in un’intervista concessa a La Stampa. La Ferrari non sta vivendo una stagione brillante come si sarebbe sperato nel Mondiale 2025 di F1. I podi di Charles Leclerc hanno un po’ addolcito la pillola, come si suol dire, ma restano le criticità di una macchina che non sta consentendo al monegasco e soprattutto al britannico Lewis Hamilton di esprimersi al meglio.

“A piccoli passi vogliamo continuare a colmare il gap dalle McLaren, non so se vinceremo in uno, due, tre mesi. Non posso fare promesse ai tifosi se non che daremo il 200% spingendo come matti, anche se gli altri non dormono. Ma l’approccio è buono“, ha dichiarato Vasseur alla testata.

Le motivazioni sono sempre altissime: “In griglia non c’è una sfida più grande e gratificante che fare il team principal della Rossa, probabilmente non c’è una posizione più esposta della mia, ma adoro lavorare con il team e i piloti, abbiamo un grande spirito di squadra“, ha sottolineato l’ingegnere francese.

In vista poi del campionato 2026, che prevede una rivoluzione tecnica: “Si riparte da zero, è eccitante per tutti. Sarà una sfida completamente nuova, non ricordo nulla di simile in F1. Ed è impossibile avere riferimenti rispetto agli altri“, ha concluso il Team Principal della Rossa.