F1, Frederic Vasseur: “Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi, vogliamo continuare su questa strada”

Archiviato la tripletta europea Imola-Montecarlo-Barcellona, dopo un solo weekend di riposo, la Formula Uno riparte da Montreal per affrontare da venerdì 13 a domenica 15 giugno il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento della stagione. Ferrari spera di competere almeno per il podio in questa tappa nordamericana, ma sarà difficile battere la concorrenza delle McLaren e della Red Bull di Max Verstappen.

“Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente”, il commento di Frederic Vasseur alla vigilia del round canadese dopo un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.

“Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi sia in termini di prestazioni che di esecuzione, specialmente la domenica. Vogliamo continuare su questa strada, massimizzando il nostro risultato anche a Montreal e portando a casa il miglior bottino di punti possibile”, le parole del team principal della Rossa al sito ufficiale della Scuderia di Maranello.