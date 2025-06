F1, Frederic Vasseur lascerà la Ferrari? Si fa il nome di Antonello Coletta dal WEC

Voci di corridoio a profusione. Quando si parla di Ferrari in F1, tutto è estremamente ingigantito. Nel caso specifico, i problemi della scuderia di Maranello sono ormai chiari, ma nello stesso tempo si fatica a capire quali potrebbero essere le soluzioni.

Alla prova dei fatti, la SF-25 non si è rivelata la macchina che il team si augurava e l’obiettivo iridato è sempre più lontano. Prestazioni che destano poi una certa sensazione se rapportate a quanto invece la Rossa sta facendo nel WEC, ovvero il Mondiale endurance, dove domina in tutte le classifiche e ha ottenuto il terzo sigillo consecutivo nella 24 Ore di Le Mans.

E così, si pensa che Antonello Coletta, responsabile del progetto nelle gare di durata, possa essere il profilo adatto per sostituire Frederic Vasseur, attuale Team Principal della Ferrari in F1. Stando a quanto scritto da testate autorevoli, l’ingegnere francese potrebbe non proseguire nel percorso visti i risultati scadenti e soprattutto la difficoltà nel trovare una giusta coesione nel gruppo.

Coletta è l’uomo giusto? Difficile rispondere alla domanda, anche perché fare un ragionamento da “salvatore della patria” non si sa quanto senso possa avere. Un eventuale arrivo di una personalità così importante dovrebbe essere seguita da un contesto molto diverso, il tutto poi in vista della grande rivoluzione tecnica del 2026, con un progetto di vettura già in essere.

Per questo, sul cambio di spartito non mancano le perplessità, anche se a Maranello in questi ultimi due anni hanno saputo stupire, ricordando l’annuncio dell’ingaggio di Lewis Hamilton. Non resta che attendere.