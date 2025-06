F1, Frederic Vasseur: “A Spielberg i distacchi saranno ridotti, fondamentale mettere insieme tutti gli elementi”

Messi in archivio i primi dieci appuntamenti del Mondiale 2025 di F1, il Circus rivolge le propria attenzione al week end di Spielberg, in Austria. Sul circuito della Stiria, i piloti e i team saranno chiamati a trovare il giusto compromesso tra prestazione e affidabilità. Si parla di un tracciato veloce con accelerazioni e frenate importanti, molto esigente quindi sull’intero pacchetto.

La Ferrari si presenta ai nastri di partenza coi dubbi che hanno costellato l’intera parte di stagione affrontata. SF-25 che non ha permesso al monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton di lottare per il titolo, dovendo sperare più che altro negli errori altrui per portarsi a casa dei risultati di valore.

Difficile fare delle previsioni a riguardo. Frederic Vasseur, Team Principal della Rossa, ha così presentato il prossimo fine-settimana: “Il circuito di Spielberg si completa in poco più di un minuto, il che significa che i distacchi sono molto ridotti e che anche pochi millesimi possono fare una grande differenza. Riuscire a mettere insieme tutti gli elementi sarà fondamentale. Il fatto che sette delle dieci curve siano a destra, unito ai notevoli cambi di pendenza, rende la sfida ancora più impegnativa“, ha dichiarato l’ingegnere francese (fonte: sito ufficiale della ferrari).

“Abbiamo lavorato intensamente a Maranello con l’obiettivo di combinare al meglio tutti i fattori necessari ad avere la migliore prestazione. Charles, Lewis e tutta la squadra sono determinati a fare del loro meglio su una pista che spesso regala una delle gare più spettacolari della stagione“, ha aggiunto.