F1, errore grave per Antonelli nel GP d’Austria: tampona Verstappen e provoca il ritiro per entrambi

Kimi Antonelli si è reso protagonista di un gravissimo errore nel corso del primo giro del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Mercedes, scattato dalla nona piazzola, ha tamponato Max Verstappen, che era partito proprio davanti a lui in settima posizione.

Il giovane italiano ha frenato troppo tardi in curva 1 e ha colpito da dietro l’incolpevole quattro volte Campione del Mondo: si tratta del primo grave sbaglio del 18enne, alla sua prima stagione nel massimo campionato automobilistico. Immediato l’ingresso della Safety Car nel corso della prima tornata del Gran Premio in Stiria.

Kimi Antonelli è andato a giustificarsi con Max Verstappen pochi istanti dopo l’episodio, il conciliabolo è stato intenso ed estremamente cordiale. L’olandese della Red Bull è stato bravo a non perdere le staffe e ha sportivamente accettato le scuse del nostro portacolori, che era reduce dal terzo posto in Canada (primo podio in carriera) proprio alle spalle dell’iridato in carica. Si tratta del terzo ritiro stagionale per l’alfiere della Mercedes, attualmente quinto in classifica generale con 63 punti.

Lo zero odierno spegne con buona probabilità le velleità di Max Verstappen di insidiare le due McLaren, ora il discorso per la conquista del titolo mondiale è a tutti gli effetti un duello tra Oscar Piastri e Lando Norris. Il pilota della Red Bull e Antonelli torneranno in scena il prossimo weekend per il GP di Gran Bretagna previsto a Silverstone, preludio a una prima sosta estiva.