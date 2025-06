F1, clamoroso incidente tra le due McLaren in Canada! Norris ha la peggio

Era solo questione di tempo. Ce lo aspettavamo. Era inevitabile. Ed è arrivato. Puntuale. Il contatto tra Lando Norris e Oscar Piastri. Il primo incidente tutto in salsa papaya si è materializzato al termine del 66mo giro del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal è arrivato il vero momento spartiacque della stagione. I due contendenti al titolo, Lando Norris e Oscar Piastri sono andati a contatto, con l’inglese che ne ha pagato ampiamente le conseguenze peggiori.

Andiamo, quindi, a raccontare cos’è successo. Mentre George Russell volava verso il successo dalla gara inseguito da Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli (al primo podio in carriera), i due piloti del team di Woking si sono trovati l’uno negli scarichi dell’altro. Dopo una bella rimonta Lando Norris si è portato a 3-4 decimi dall’australiano e non ha atteso un istante. Lo ha attaccato sul lungo rettilineo prima del traguardo. Il pilota inglese si è portato all’esterno e ha tentato il sorpasso.

All’interno, sulla parte di pista più sporca e meno gommata, il nativo di Melbourne ha tirato una staccata clamorosa e ha imboccato la chicane finale di nuovo davanti nel confronto interno al team McLaren. Lando Norris non si è rassegnato e ha preso di nuovo la scia del compagno-rivale. Il problema? Lo ha attaccato in un posto complicato e, soprattutto, nel modo peggiore. Ovvero all’esterno sotto il traguardo. Oscar Piastri aveva protetto proprio quella zona e l’inglese è finito per ritrovarsi quasi sull’erba e con pochissimo spazio.

Morale della favola? La MCL39 è sfuggita dalle mani del classe 1999 che ha tamponato l’australiano colpendolo, fortunatamente, solo sulla gomma posteriore sinistra. A quel punto la vettura di Lando Norris è finita contro il muretto sotto il traguardo e si è danneggiata in maniera irreparabile. Oscar Piastri, invece, ha potuto proseguire senza problemi, conquistando la quarta posizione finale e, soprattutto, andando a mettere altri 12 punti tra sé e il rivale, portando il suo margine a 22 lunghezze. Lo dicevamo da tempo. Il Mondiale 2025 sarebbe incominciato con il primo contatto in salsa papaya. Eccolo qua. Ora ci sarà da divertirsi.