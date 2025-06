F1, Charles Leclerc: “Weekend positivo, il terzo posto era il miglior risultato possibile”

Il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1 è stato conquistato dalla McLaren di Lando Norris, al termine di una gara perfetta. Il britannico, partito in pole position, ha respinto nella prima fase del GP gli attacchi del suo compagno di squadra Oscar Piastri, per poi amministrare il suo vantaggio fino alla fine.

Si tratta della settima vittoria in carriera per Norris che accorcia nella classifica piloti. Completa la doppietta papaya Oscar Piastri (+2.685) che non è riuscito ad impensierire il suo rivale, nettamente il più veloce durante tutto il weekend di Spielberg. Arriva un bel podio per la Ferrari con Charles Leclerc (+19.820), sorpreso proprio dall’australiano nella prima curva.

Subito dietro l’altra monoposto rossa guidata da Lewis Hamilton (+29.020). Max Verstappen non è riuscito neanche a concludere il primo giro della gara a causa di un contatto con la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Quinto con più di un minuto di distacco George Russell, vincitore del GP di Canada. Charles Leclerc ottiene così il suo 47esimo podio in carriera; ai microfoni di F1 Tv ha dichiarato: “Valuto il nostro weekend come team in maniera positiva, purtroppo oggi il passo non era sufficiente. Nella prima curva ho pensato di attaccare ma Lando mi ha chiuso la porta ed ha lasciato un buco per Oscar”.

“Loro erano troppo veloci per mantenere il secondo posto, la terza posizione era il miglior risultato possibile. Non ho molti rimpianti per quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto il massimo. Con il primo set ho spinto troppo all’inizio per cercare di seguire le McLaren però fa parte del gioco. Oggi ci ho provato ma non avevo velocità, abbiamo portato degli aggiornamenti che sicuramente ci hanno aiutato però dobbiamo continuare a spingere in quella direzione per colmare il gap con le altre scuderie. Farò di tutto per tornare sul gradino più alto del podio, spero che a Silverstone sia la volta buona”, ha poi concluso il monegasco.