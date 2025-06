F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto della prima fila, domani proverò a mettere pressione su Norris”

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine della Q3, la migliore prestazione è stata realizzata da Lando Norris con il crono di 1:03.971. Il britannico ha mostrato oggi tutta la velocità della sua McLaren nel giro secco ed è certamente il favorito numero uno in vista della gara di domani.

Seconda posizione per un ottimo Charles Leclerc, che conclude la sua prova a 521 millesimi dalla testa. Solo terza l’altra McLaren di Oscar Piastri che, nell’ultimo run, non ha potuto migliorare il suo tempo a causa di una bandiera gialla. L’australiano si deve accontentare della seconda fila a 583 millesimi dal suo compagno di squadra.

Per la prima volta in questa stagione Lewis Hamilton conquista il quarto posto in qualifica con la sua Ferrari. Il britannico ha concluso la suo Q3 con un ritardo di 611 millesimi dalla pole. Subito dietro la Mercedes di George Russell (+0.792) e la Racing Bulls di Liam Lawson (+0.955). Partirà in settima casella la Red Bull di Max Verstappen (+0.958) penalizzato dalla bandiera gialla.

Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso sulla sua qualifica: “Sono molto soddisfatto, era da tanto tempo che non disputavo una qualifica come questa; l’ultima volta che abbiamo conquistato la prima fila è stato forse a Monaco. Nel complesso per noi è difficile però il team sta continuando a spingere, abbiamo portato nuovi pezzi questo weekend; non fa sicuramente la differenza rispetto agli altri però siamo sicuramente più vicini”.

Sono comunque molto contento del mio giro, sappiamo di avere una macchina migliore in gara rispetto alla qualifica per cui spero di poter mettere più pressione alla McLaren. Non ho la macchina per fare un giro come quello di Lando, ha fatto un giro incredibile. Congratulazioni a lui, speriamo domani di dargli filo da torcere”, ha poi concluso il monegasco.