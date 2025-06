F1, Charles Leclerc salta la FP2. Il monegasco paga a caro prezzo il botto della prima sessione

Il venerdì di Charles Leclerc è già concluso. Il monegasco, infatti, non sarà in grado di tornare in pista dopo l’incidente della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. I danni subiti dalla sua SF-25, quindi, non permettono ai meccanici di rimettere in pista la vettura del Cavallino Rampante, in occasione di turno che sarebbe stato di capitale importanza per il prosieguo del weekend.

Cos’è successo al pilota nativo di Monte Carlo? Dopo un ottimo avvio della prima sessione di prove libere, il pilota della Ferrari aveva appena messo a segno il miglior crono del momento dopo 15 minuti della FP1. Il monegasco ha deciso di proseguire e si è rilanciato per un ulteriore giro lanciato. Arrivato all’imbocco della chicane 3-4, quella della famosa querelle tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel 2019, Charles Leclerc si è allargato troppo, ha frenato sullo sporco e ha perso il controllo della sua monoposto.

La Ferrari numero 16 a quel punto è finita contro il muretto interno della chicane, andando a distruggere la sospensione anteriore sinistra e altre parti di quella fiancata. Sessione ovviamente compromessa ma, quantomeno, si confidava in un pronto rientro in azione in vista del turno del pomeriggio. Invece, a quanto pare, l’intero venerdì di Charles Leclerc è già concluso. Il monegasco, quindi, potrà tornare in pista solamente nel corso della FP3 di domani alle ore 18.30 italiane.

Un brutto colpo per il pilota classe 1999 che, a questo punto, sarà costretto ad un super-lavoro domani nel corso delle FP3, per trovare in poco tempo il giusto feeling con la sua vettura sia in ottica qualifica, sia in ottica passo gara. Perdere, sostanzialmente, un’ora e 45 minuti rispetto agli avversari sarà un fardello davvero non di poco conto per il prosieguo del weekend canadese per Charles. In poche parole, tutto quello che nessuno si sarebbe mai auspicato all’interno del team di Maranello. Tutto il lavoro, quindi, sarà sulle spalle di Lewis Hamilton, chiamato a effettuare una corposa simulazione di passo gara nel corso della FP2.