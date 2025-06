F1, Charles Leclerc: “Ripagata la decisione di ieri in qualifica. Il contatto con Verstappen? Nulla di che…”

Charles Leclerc festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota del team Ferrari, che partiva dalla settima posizione, ha saputo rimontare fino al podio, sfruttando anche un errore di strategia notevole della Red Bull, che ha fatto montare le gomme hard a Max Verstappen in occasione della ripartenza dopo la Safety Car.

La gara ha visto l’ennesimo monologo delle McLaren. Vittoria per Oscar Piastri che ha preceduto Lando Norris per 2.4 secondi, mentre, come detto, il monegasco ha centrato la terza posizione a 10.4. Chiude in quarta George Russell a 11.3, quinta per un sorprendente Nico Hulkenberg a 13.6, mentre è sesto Lewis Hamilton a 15.5. Settimo Isack Hadjar a 16.0, ottavo Pierre Gasly a 17.8, nono Fernando Alonso a 21.5, quindi completa la top10 un penalizzato Max Verstappen.

Al termine della gara catalana, il pilota del Cavallino Rampante ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da David Coulthard, partendo dal contatto finale con Max Verstappen dopo la ripartenza della Safety Car: “Ho voluto scattare nel migliore dei modi. Mi sono messo in scia a Max Verstappen, ho visto che aveva perso il controllo della vettura e l’ho affiancato. C’è stata grande battaglia per la posizione. Io volevo allargarmi verso l’esterno, per cui c’è stato un piccolo contatto ma nulla di che”.

Il monegasco conclude la sua domenica con il sorriso: “Ieri avevo sacrificato le qualifiche per salvaguardare un set di gomme medie nuove. Oggi l’ho sfruttato nel migliore dei modi. La Safety Car è uscita nel migliore dei momenti possibili. Per una volta la buona sorte mi ha favorito”.