F1, Charles Leclerc: “Non ho ancora il feeling con la vettura, dobbiamo migliorare sul passo”

Charles Leclerc rimane concentrato e non si sbilancia al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota monegasco ha chiuso al quinto posto la FP2, l’unico turno nel quale ha girato nella giornata odierna tra i monti della Stiria.

Il miglior tempo della FP2 è stato messo a segno dal solito Lando Norris in 1:04.580 con 157 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 318 con Lance Stroll davvero sorprendente in quarta posizione a 442. Quinto crono, come detto, per Charles Leclerc a 610 millesimi dalla vetta, quindi è sesto George Russell a 649 con Yuki Tsunoda settimo a 712. Ottavo tempo per Gabriel Bortoleto a 831 millesimi, quindi nono per Fernando Alonso a 877, mentre completa la top10 Lewis Hamilton a 931.

Al termine del venerdì tra i monti della Stiria il monegasco ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Sono salito in macchina per la prima volta oggi nella seconda sessione e mi sono sentito a mio agio in pista, ma non posso dirmi ancora del tutto soddisfatto del feeling con la vettura. Come al solito, il nostro passo gara è buono, mentre dobbiamo lavorare un po’ per migliorare in configurazione da qualifica, così da partire più avanti in griglia e poter lottare nelle posizioni di testa domenica”.