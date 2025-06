F1, Charles Leclerc: “Il nostro obiettivo è fare dei passi in avanti. Le macchine del 2026? Non così divertenti da guidare…”

Media-Day per i piloti in vista del week end del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, la Ferrari andrà in cerca delle risposte in una stagione, finora, avara di soddisfazioni. La scuderia di Maranello introdurrà un nuovo fondo e altri novità di natura aerodinamica per migliorare il comportamento della SF-25.

Il monegasco Charles Leclerc ha fatto il punto della situazione: “Quello che vogliamo fare è compiere piccoli passi nella giusta direzione e ovviamente cercare di capire in che direzione possiamo spingerci in futuro, quindi mi aspetto dei passi avanti. Sarà sufficiente per colmare il divario dalla McLaren? Probabilmente no, perché per ora McLaren e Red Bull sono troppo avanti. Come ho detto più volte, la Mercedes invece è molto più altalenante, quindi è un po’ più difficile giudicarli. Ma credo che il nostro sarà un passo nella giusta direzione. Quanto, non lo so“, ha spiegato l’alfiere del Cavallino Rampante.

A Leclerc sono state chieste le prime impressioni sulla vettura del 2026, anno in cui il regolamento tecnico sarà cambiato in maniera importante. Il monegasco è stato molto sincero: “Diciamo che non è la macchina da corsa più divertente che ho guidato finora, ma siamo ancora in un momento in cui il progetto è relativamente nuovo. La mia speranza si basa sul fatto che si evolverà parecchio nei prossimi mesi“.

Il ferrarista ha anche aggiunto: “Non è un segreto che penso che il regolamento per il prossimo anno sarà probabilmente meno piacevole da guidare per i piloti, quindi sì, per ora non ne sono un grande fan, ma le cose stanno così. Alla fine penso che sia una sfida e che mi piacerebbe la sfida di massimizzare il potenziale su una vettura molto diversa da quella attuale. Ma mi convince? Probabilmente no“.