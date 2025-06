F1, Charles Leclerc: “Ero convinto di poter chiudere con una sola sosta. La situazione è frustrante”

Charles Leclerc ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, si è materializzata l’ennesima gara deludente per il team del Cavallino Rampante. Il pilota monegasco ha lottato con tutte le sue forze per chiudere in una quinta posizione giunta più per merito dell’erroraccio di Lando Norris, più che per meriti propri.

La gara ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. Ottavo Nico Hulkenberg, nono Esteban Ocon, mentre completa la top10 Carlos Sainz.

Al termine della gara, il pilota classe 1997 ha raccontato tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: “Ero abbastanza convinto nella prima parte della gara di poter fare una sola sosta. Soprattutto quando ho visto i tempi di Russell dopo il suo primo pit-stop, perché era più veloce di me di soli quattro decimi. Avevo qualche numero in testa, il degrado era migliore di quello che pensavamo”.

Il monegasco procede: “Ho visto anche il primo stint di Hamilton sulle medie e mi sembrava buono, quindi pensavo che la gialla potesse essere una gomma prestazionale. Poi il muretto ha tutto sotto controllo, conosce i dati e la situazione meglio di me. Questo risultato però è colpa del mio errore nelle prove libere, del traffico trovato in qualifica e di altre cose di questo genere che ci hanno colpito nel weekend. Ci sono gare più o meno complicate, ma la situazione è frustrante perché non abbiamo la macchina per vincere. Comunque non sono le performance degli altri che mi rendono più o meno frustrato”.