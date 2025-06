F1, Charles Leclerc: “Credo in Vasseur come lui ha sempre creduto in me. Via dalla Ferrari? Non commento”

Charles Leclerc non vuole fermarsi e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, posizionato sull’Isola di Notre Dame ed intitolato a Gilles Villeneuve, siamo pronti per vivere un fine settimana di estrema importanza, in particolare pensando alla scuderia Ferrari.

Il team di Maranello, in teoria, non vuole ancora gettare la spunta per la stagione in corso, ma il rischio di doversi già concentrare sul prossimo campionato è davvero dietro l’angolo. Il pilota monegasco arriva da alcune gare nelle quali è andato probabilmente oltre i difetti della propria vettura, una SF-25 che presenta alcuni difetti che sembrano complicati da sistemare ma che, a quanto pare, la scuderia del Cavallino Rampante vuole andare ancora a conoscere senza portare aggiornamenti clamorosi in pista.

Nel corso dell’incontro con i media odierno, il pilota classe 1997 ha analizzato la situazione: “Ci attende un weekend importante su una pista che mi piace ma sulla quale non so come la macchina potrà rispondere. Inizieremo a capirlo da domani in occasione delle prove libere. Io via dalla Ferrari? Non commento voci simili. Amo questo team”.

Ultima battuta su Frederic Vasseur che sembra sempre più nell’occhio del ciclone delle polemiche per gli scarsi risultati della Ferrari: “Non mi piacciono queste voci. Io credo e ho sempre creduto in Vasseur, come ha fatto lui nei miei confronti”.