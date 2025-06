F1, Beganovic e Dunne su Ferrari e McLaren nella FP1 del GP d’Austria. Intanto Red Bull “scalda” Lindblad…

Ci saranno novità in pista nel venerdì del GP d’Austria, nel quale due team di vertice utilizzeranno la FP1 per consentire a un rookie di girare concretamente su una Formula 1 in un contesto agonistico, sostituendo uno dei propri titolari. Le squadre in questione sono Ferrari e McLaren, dunque due strutture di vertice.

La notizia principale riguarda il Team di Woking, che nella prima sessione di prove libere lascerà a riposo Lando Norris per fare spazio ad Alex Dunne. Il diciannovenne irlandese, correntemente impegnato in Formula 2 con Rodin Motorsport, è in testa alla classifica della categoria cadetta, forte di due vittorie in Feature Race (Bahrain e Imola).

Dunne, membro del McLaren Development Program dallo scorso anno, sarà il primo irlandese a prendere parte a una sessione ufficiale durante un weekend di F1 dai tempi di Ralph Firman, che nel 2003 disputò l’intera stagione come titolare della Jordan.

Per quanto concerne Ferrari, si rivedrà in azione Dino Beganovic, già impiegato nella FP1 di Sakhir. Il ventunenne svedese di origine bosniaca – attualmente decimo nella graduatoria assoluta della F2, con due podi conseguiti nella stagione 2025 – sostituirà Charles Leclerc, proprio come avvenuto in Bahrain.

Nel frattempo, anche altri team guardano al futuro. In particolare Red Bull sta lavorando per l’esordio di Arvid Lindblad, diciotto anni da compiere ad agosto. Il londinese, con ascendente svedese e indiano, lunedì ha completato 300 km sul tracciato di Imola a bordo di un’AlphaTauri AT04 (la monoposto del 2023). Il Drink Team pianifica di schierarlo in alcune FP1 dopo la pausa estiva.

Insomma, ci sono già anticipazioni sul “domani” e il “dopodomani” della massima categoria automobilistica. Al riguardo è doveroso aggiungere come anche Aston Martin abbia appena fondato una propria Academy. Il primo pilota a essere accolto in seno alla cantera della struttura di Silverstone è lo spagnolo Mari Boya, classe 2004 che attualmente corre in Formula 3.