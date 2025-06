F1, Andrea Stella sull’incidente tra Norris e Piastri: “Avremo delle conversazioni dure”

Il Gran Premio del Canada 2025 ha regalato tanti spunti di riflessione e forse anche qualche grattacapo soprattutto tra le fila del team McLaren. Per la prima volta in stagione, alla decima gara dell’anno, nessun pilota papaya è salito sul podio con Oscar Piastri che si è dovuto accontentare del quarto posto e Lando Norris addirittura ritirato per un contatto con il compagno di squadra a pochi giri dalla fine.

Un errore pacchiano quello dell’inglese, che ha tamponato in pieno rettilineo la MCL35 dell’australiano nel tentativo di superarlo in uno spazio inesistente sprofondando a -22 dalla vetta del Mondiale. “Nei prossimi giorni dovremo approfondire ciò che è necessario per assicurarci che, quando andremo a correre, preserveremo i margini necessari. Avremo delle conversazioni, e le conversazioni potrebbero essere anche dure. Ma avverranno quando saremo tutti riposati e tranquilli, e avremo la possibilità di trarre tutti gli insegnamenti. Ora che siamo nel pieno del momento, per me la cosa più importante è vedere una reazione in cui le persone si assumono la responsabilità delle loro azioni. E noi l’abbiamo già vista. Ho parlato anche con Oscar e in un certo senso è tranquillo, perché Lando si è scusato e sa che un errore di valutazione nelle corse può capitare“, le dichiarazioni a caldo di Andrea Stella dopo il crash a Montreal.

“Spetta a noi come squadra mostrare il nostro pieno sostegno a Lando. La situazione sarebbe diversa se Lando non si fosse assunto la responsabilità e non si fosse scusato. Questo è solo il risultato di un errore di calcolo, un errore di valutazione dal punto di vista delle corse, che ovviamente non dovrebbe accadere, ma che allo stesso tempo fa parte delle corse. Abbiamo apprezzato il fatto che Lando si sia immediatamente reso conto della situazione. Ha alzato la mano. Si è assunto la responsabilità dell’incidente e si è scusato immediatamente con la squadra. È venuto a scusarsi con me come team principal per scusarsi con tutta la squadra. Lando dovrà dimostrare il suo carattere per superare questo tipo di episodio, assicurandosi di trarre solo gli insegnamenti, di prendere solo ciò che lo renderà un pilota più forte e di eliminare tutto ciò che sarà un piccolo residuo“, ha spiegato il team principal della McLaren (fonte: Motorsport.com).

Sull’intenzione di mantenere l’approccio attuale nella gestione dei piloti: “Essere liberi di correre è un valore che vogliamo cercare di esercitare e rispettare il più possibile, piuttosto che ogni volta che c’è una vicinanza tra le due vetture, avere il controllo dal muretto dei box. Vogliamo dare a Lando e Oscar l’opportunità di correre e di trovarsi alla fine della stagione nella posizione che meritano in base ai loro meriti e alle loro prestazioni, piuttosto che rendersi conto che i punti sono stati controllati più dalla squadra che dalla qualità della loro guida“.

“Non si tratta necessariamente di un esercizio semplice e lineare, ma vogliamo cercare di farlo al meglio, quindi non prevedo che l’episodio di oggi cambierà il nostro approccio. Semmai rafforzerà il fatto che i principi che abbiamo richiedono una maggiore cautela da parte dei nostri piloti. Se diciamo che non ci deve essere contatto tra le due McLaren, dobbiamo avere i margini per assicurarci che non ci sia contatto, anche se in una situazione di DRS la vettura può essere quasi un po’ risucchiata dall’altra e causare questo tipo di errore di valutazione della distanza“, conclude l’ex ferrarista.