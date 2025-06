F1, Andrea Stella: “Avevamo già montato la nuova ala anteriore a Imola”

Le qualifiche del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, hanno evidenziato come e quanto la nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali abbia poco inciso sulle prestazioni in pista. Le due McLaren, riferimento stagionale, si sono confermate le più veloci. L’australiano Oscar Piastri si è preso la pole-position e ha preceduto il compagno di squadra, Landro Norris.

Una prestazione di forza della scuderia di Woking, che in questo modo ha voluto rispondere anche alle tante illazioni di queste settimane. Da questo punto di vista, il Team Principal della squadra britannica, Andrea Stella, aveva certezza che non ci sarebbe stato alcun rimescolamento delle carte per l’intervento citato.

“Abbiamo sempre pensato che l’impatto sarebbe stato relativamente trascurabile, perché quando abbiamo visto i numeri associati a questo cambiamento dell’effetto aeroelastico, erano numeri piccoli in termini di deportanza e in termini di variazione della deportanza con la velocità. Quindi, quando abbiamo testato questa ala a Imola, se non avessimo detto a Norris che era un’ala diversa, non se ne sarebbe accorto. E quando abbiamo simulato nel simulatore o nella simulazione offline, numericamente la differenza era quasi zero“, ha dichiarato Stella.

A questo punto, vedremo se in gara il predominio dei Papaya si confermerà o se Max Verstappen (3° in griglia), con la Red Bull, riuscirà a inventarsi qualcosa. La partenza (ore 15.00) sarà un momento importante, considerando come sulla pista di Barcellona il degrado delle gomme sarà importante.