F1, Andrea Kimi Antonelli: “Vengo da tre gare molto dure, ho lavorato molto per il GP di Canada”

Inizia con il consueto media day la settimana del Gran Premio di Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il GP di Spagna, concluso con la vittoria di Oscar Piastri ed il secondo posto di Lando Norris, la McLaren appare sempre più dominatrice del campionato, nonostante la nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori.

Oggi i piloti sono stati impegnati nelle dichiarazioni alla stampa e tra le tante voci rilasciate c’è stata anche quella di Andrea Kimi Antonelli, reduce dal ritiro nel GP di Spagna, a causa di un problema alla sua Mercedes. Il giovane italiano sta attraversando un periodo difficile, con le ultime tre gare senza punti ed è in cerca di riscatto. Nel consueto appuntamento della conferenza stampa piloti, ai microfoni di F1 Tv, il classe 2006 si è così espresso alla vigilia del Gran Premio: “È stato un trittico di gare piuttosto duro da parte mia, specialmente perché a livello di prestazioni non sono andato particolarmente bene”.

“Abbiamo avuto un paio di problemi ma penso che devo ancora imparare molto, specialmente su come gestire i weekend più impegnativi come Imola. In termini di lavoro è stato incredibile, era inoltre la prima volta che correvo davanti al pubblico di casa. Sicuramente non ho gestito il tutto nel modo migliore. Nel complesso è stato tutto molto duro, non come avrei voluto. Per fortuna abbiamo avuto una settimana di pausa ed ora mi sento pronto a tornare in pista domani”.

“Nelle sessioni di Barcellona è stato bello ritrovare un po’ di ritmo ma all’inizio mi ci è voluto molto per riabituarmi alla macchina. Ho avuto modo di allenarmi al simulatore nei giorni scorsi per analizzare la mescola C6, sono riuscito a comprendere diverse cose. L’anno scorso qui la Mercedes è andata veramente forte, quest’anno siamo stati veloci in alcuni circuiti in cui la macchina aveva precedentemente faticato. Sarà importante trovare l’assetto giusto, ho estrema fiducia nel mio team, sta facendo un ottimo lavoro, ora tocca a me fare il resto”, ha poi concluso il pilota della Mercedes.