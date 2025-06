F1, Andrea Kimi Antonelli: “Un peccato la bandiera gialla, sarei entrato tra i primi sei”

Un sabato con spunti altalenanti per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano ha raccolto la nona casella in occasione delle qualifiche del GP d’Austria, atto numero undici del Mondiale 2025 do Formula 1 in fase di svolgimento sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg.

Prestazione discreta per il bolognese, al quale però è mancato l’ultimo guizzo in più per incidere davvero, soprattutto nella Q3, quando a causa di una serie di concatenazioni ha preso subito la bandiera a scacchi vanificando la sua possibilità di poter sparare l’ultimo colpo.

Nel post-qualifica, l’emiliano si è soffermato proprio su quanto successo: “Penso di aver mancato di poco il giro – ha detto Kimi – Ed è stato sicuramente un peccato perché stavo ancora spingendo, il giro si avvicinava e stava migliorando: sicuramente sarebbe stato un posto tra i primi sei”.

In ultimo il pilota Mercedes aggiunto: “E’ stato un peccato non arrivare al risultato. E sì, ora andiamo avanti e cercheremo di guadagnare più posizioni possibile domani”.