F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema al motore, tornerò più forte in Canada”

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale F1. L’australiano ottiene così il quinto successo della stagione, al termine di un weekend quasi perfetto. La nuova classifica piloti vede in testa proprio il giovane pilota della McLaren con 10 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris.

La seconda posizione è stata conquistata proprio dal britannico con un distacco di 2.471 secondi dalla testa. La McLaren si è dimostrata nettamente la scuderia più veloce e affidabile al termine del 66 giri del GP spagnolo, ostacolata solo dalla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese ha cercato più volte, senza successo, di impensierire i due piloti del Team di Woking, ma a causa della penalità di 10 secondi, ha concluso la sua gara al nono posto.

Il podio è stato infatti completato dalla Ferrari di Charles Leclerc (+10.455) che ha sfruttato la safety car finale per sorpassare proprio Verstappen. Quarto invece George Russell (+11.359), che ha anticipato la Kick Sauber di Nico Hulkenberg (+13.648). Il tedesco nei giri conclusivi è riuscito addirittura a superare Lewis Hamilton, apparso in netta difficoltà.

Gara negativa per Andrea Kimi Antonelli, vittima di un problema alla centralina di potenza della sua Mercedes. Il 2006 italiano, ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “Ho avuto un problema al motore, è successo tutto all’improvviso, non me lo aspettavo. È un peccato ma sono cose che possono accadere. Ora cerco di resettare e tornare più forte in Canada. La qualifica è stata positiva ed il passo gara non era così male. Ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare, ora mi concentro sulla pista canadese che è una novità assoluta per me”.