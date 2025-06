F1, Andrea Kimi Antonelli: “Felice per il 4° posto, ma senza un grosso errore potevo fare anche meglio”

Andrea Kimi Antonelli sorride dopo il quarto posto ottenuto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Mercedes è da un lato soddisfatto del risultato ottenuto ma, dall’altro, si mangia le mani per qualcosa che poteva essere anche migliore.

La pole position è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:10.899 precedendo Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta proprio per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. Quinto tempo per la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton a 627 millesimi, sesto Fernando Alonso a 687 settimo Lando Norris a 726, quindi ottavo Charles Leclerc a 783. Nono Isack Hadjar a 968 millesimi, quindi completa la top10 Alexander Albon a 1.008.

Al termine delle qualifiche sulla pista del Quebec, il pilota bolognese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La scelta delle medie è stata importante. Anche se, devo dire, questo weekend mi sono trovato meglio con le C6. Peccato per la gomma usata che ho dovuto utilizzare nell’ultimo tentativo, qualcosa mi è costata. Poi, soprattutto, ho commesso un grave errore in curva 10. Ho perso la vettura e temo di avere lasciato 2-3 decimi pesanti. Potevo anche fare terzo”.

Ultima battuta sul suo percorso di crescita confrontato al vicino di box George Russell: “Arrivare al suo livello? Io sto dando tutto ma, ovviamente, mi manca un po’ di esperienza. Non solo, devo anche imparare a trovare sin da subito il giusto ritmo”.