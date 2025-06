Kimi Antonelli si toglie un peso: “Un bel sospiro di sollievo. Il pressing di Piastri é stato stressante”

15 giugno 2025. Non ci dimenticheremo mai di questo giorno. E il motivo è presto spiegato: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il primo podio in carriera in Formula 1, ottenendo la terza posizione in occasione del GP del Canada, decimo atto del Mondiale 2025 appena concluso nel meraviglioso circuito di Montreal.

Una gara di grande carattere quella del pilota italiano, ciliegina sulla torta di un weekend perfetto per la Mercedes che festeggia anche la vittoria di George Russell, bravissimo a costruire il trionfo per tutto il weekend, ipotecandolo con una qualifica di alto profilo. Secondo posto invece per la Red Bull di Max Verstappen, mentre le McLaren sono scivolate fuori dal podio con il quarto posto di Oscar Piastri ed il ritiro di Lando Norris, uscito di scena a tre giri dalla fine andando a muro.

Visibilmente emozionato, il classe 2006 ha commentato a caldo quanto fatto al parco chiuso: “È stato davvero stressante, ma sono felicissimo – ha detto Antonelli – Sono partito bene e sono riuscito a saltare al terzo posto. Sono rimasto lì davanti. Nell’ultimo stint ho spinto un po’ troppo dietro Max, questo ha ucciso un po’ l’anteriore sinistra, per cui ho faticato un po’ alla fine. Ma sono molto contento di aver portato a caso il podio”.

Antonelli ha poi parlato del suo sorpasso su Oscar Piastri, fondamentale per confezionare il gradino più basso: “Sono scattato bene dalla linea, sono riuscito ad affiancarmi. Poi nella prima curva ho cercato di portarmi più velocità passibile dietro. Quando mi sono affiancato sapevo che avrei avuto un vantaggio per entrare alla curva tre. Sono riuscito a mantenere la posizione. Vittoria nelle prossime gare? L’obiettivo è quello. Questa pista è stata favorevole per noi, la macchina è stata incredibile per tutto il weekend, speriamo di poter avere slancio per le prossime gare“.

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport Italia, Kimi ha aggiunto: “Non ho realizzato ancora, è stata tosta, ho fatto una bella partenza superando Oscar. Quella è stata la chiave. Il passo ero buono, stavo con quelli davanti, solo nell’ultimo stint ho degradato l’anteriore sinistra: è stato stressante perché le McLaren stavano arrivando. Ora posso tirare un sospiro di sollievo. Sicuramente è stato difficile, stavo cercando nel settore 2 di fare gap per essere sicuro e non finire sotto attacco in fondo al rettilineo. Mi dicevano in ogni settore lo scarto, non è stato facile. Poi è uscita la safety, quando ho visto quello che è successo a Norris pregavo che la gara non ripartisse. E’ stato bello, sono contento; è importante per il team e per me stesso. Oggi me lo sentivo, ed è arrivato. Sono molto contento”.