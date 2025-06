F1, Andrea Kimi Antonelli: “Difficile fare bene qui, promettenti i long run”

Una prima giornata in salita per Andrea Kimi Antonelli. Il talentuoso pilota italiano si è dovuto accontentare di due piazzamenti fuori dalla top 10 in occasione dei primi due turni di prove libere al GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg.

Il bolognese nello specifico non è andato oltre l’undicesima piazza nelle due sessioni. Un andamento che, si spera, potrà essere aggiustato già da domani in occasione della FP3, preludio delle attesissime qualifiche. Una volta in zona mista, l’emiliano ha commentato la sua performance odierna:

“È stata una giornata piuttosto difficile nel complesso, ma comunque positiva, con tanto da imparare – ha detto Antonelli – Mi sentivo bene all’inizio sia delle FP1 che delle FP2, ma essendo la pista così corta, è sempre difficile fare un buon giro singolo. Non ho avuto la sensazione di aver ottimizzato nessuno dei miei giri con la mescola più morbida, commettendo qualche errore qua e là. Mi concentrerò sul miglioramento nelle FP3, quindi sono pronto per le qualifiche”.

Il pilota ha poi concluso: “I miei long run sono stati più promettenti, invece. Il nostro ritmo è stato discreto per tutto il tempo e il bilanciamento generale della vettura è stato buono. Sappiamo che un circuito con un asfalto abrasivo come questo di solito ci rende la vita difficile. Speriamo che i recenti passi avanti fatti con la W16 ci abbiano aiutato in questo ambito, ma lo scopriremo solo domenica, durante il Gran Premio. Per ora sappiamo su quali aree dobbiamo lavorare durante la notte e speriamo di poter fare un altro passo avanti con la vettura in vista del weekend”.