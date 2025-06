F1, prende il via il weekend del Red Bull Ring. Verstappen sfida le McLaren, le Ferrari punto interrogativo

Torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo aver salutato il Canada si torna in azione in vista del Gran Premio di Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Lo scenario, come sempre, sarà quello del tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria con il suo layout così particolare.

Il venerdì sulla pista di Spielberg prenderà il via alle 13.30 con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, mentre la seconda scatterà alle ore 17.00 per completare le due ore di lavoro. Lavoro che sarà, come sempre, fondamentale per capire i reali valori in pista. In uno dei feudi di Max Verstappen sarà ancora monologo McLaren?

Dopo l’incidente tra i due papaya a Montreal la classifica generale ora sorride in maniera particolare per Oscar Piastri. L’australiano, infatti, si è portato a quota 198 punti allungando a 22 lunghezze il suo margine su un Lando Norris che, a questo punto, al Red Bull Ring dovrà rispondere con forza. Alle loro spalle il “padrone di casa” Max Verstappen che, sulla pista della Red Bull, proverà per l’ennesima volta a fare bene tra i monti della Stiria.

In casa Ferrari, invece, si attendono le novità da portare sulla SF-25. Secondo i primi rumors la scuderia di Maranello potrebbe finalmente portare qualcosa di nuovo per invertire la china intrapresa dalla vettura del Cavallino Rampante, ma i sogni di gloria stanno altrove. Le rosse proveranno, quantomeno, a sopravanzare di nuovo le Mercedes, reduci dalla vittoria di George Russell in Canada con Andrea Kimi Antonelli al primo podio in carriera. La Ferrari saprà reagire? La sensazione è che, se non arriveranno scossoni tra Austria e Silverstone, non si potrà che concentrarsi sulla prossima stagione.