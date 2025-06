EYOF 2013, il riepilogo della terza giornata azzurra: medaglie da nuoto e atletica

JUDO – Seconda giornata amara per gli azzurrini impegnati a Utrecht per l’European Youth Olympic Festival. Sofia Fiora in gara nei 52 kg e Gabriele Bossettini nei 60 kg sono stati eliminati alle prime battute, ma se il siciliano del Koizumi Catania è stato costretto ad arrendersi all’armeno Robert Gabrielyan, poi a sua volta sconfitto, ben diversa è la situazione della portacolori del Kyu Shin Do Kai Fidenza. Sofia Fiora infatti, ha superato il primo turno con la danese Emilie Lvegaberg, quindi ha pagato con hansokumake una presa proibita con la francese Gwenaelle Patin, che si è poi rivelata la grande sorpresa della categoria, che ha vinto nettamente. La finale con Balasoiu è durata nove secondi, mentre Sofia Fiora ha chiuso l’esperienza in quanto il recupero dai quarti, benchè non previsto, è stato applicato annunciandolo nell’ambito della riunione tecnica con sostanziale dissenso da parte delle nazioni. “Non si è compreso il motivo di questa scelta – ha detto Laura Di Toma – visto che il numero degli atleti ed il programma escludevano a priori problemi di tempo”. Giovedì è la terza giornata per altre quattro categorie in programma, che vedranno impegnati gli azzurri Alessandra Prosdocimo (63), Giorgia Stangherlin (70), Angelo Mirabella (73) e Federico Rollo (81).

ATLETICA LEGGERA – Arriva un altra medaglia di bronzo, ed ancora dal mezzofondo, dallo European Youth Olympic Festival di Utrecht (Olanda). Riccardo Usai è terzo nella finale dei 1500, a circa un secondo dall’argento conquistato dall’irlandese William Crowe. 4:00.61 per l’azzurro dell’Atletica Valeria, 3:59.08 per l’irlandese. L’oro va invece al francese Baptiste Mischler (accreditato di 3:51.92) che taglia il traguardo in 3:57.38. Usai lo scorso ottobre vinse l’argento ai Campionati Italiani Cadetti nei 2000 metri. Arriva invece sesto Tiziano Di Blasio, che lancia il martello a 63,07 nella gara vinta dall’ucraino Hlib Piskunov in 69,39. Nel pomeriggio si qualifica anche Andrea Vergnano nei 200 metri, secondo in batteria in 22.28 (+2.0) dietro al ceco Jachym Prochazka (22.25). Si qualifica anche la primatista italiana allieve del giavellotto Ilaria Casarotto, arrivata direttamente a Utrecht dai mondiali di categoria di Donetsk, che lancia l’attrezzo a 45,63. Niente da fare invece per Jessica Peterle, quinta nella batteria dei 400 ostacoli in 62:81, e per Gabriele Montefalcone, anche lui quinto in 56.57. Si ferma alle qualificazioni anche la pesista Marta Baruffini nel peso che lancia 13,29.

NUOTO – Seguono i risultati degli azzurrini nella seconda giornata delle gare del nuoto agli EYOF, in svolgimento ad Utrecht, in Olanda. Matteo Masiero ha vinto l’oro nei 100 farfalla col personale di 55″37, mentre Alessandro Bori il bronzo nei 50 stile libero in 23″53 abbassando il personale sia in semi che in finale. Secondo bronzo di giornata (terzo in generale dopo quello di Marina Luperi nei 200 farfalla ieri), per Sveva Schiazzani negli 800 stile libero in 8’58″48 sempre col personale.

SEMIFINALI E FINALI

50 stile libero M semifinali

4. Alessandro Bori 23″64 p.p. qual.

100 farfalla M finale

1. Matteo Masiero 55″37 pp

100 stile libero F finale

5. Alessia Ruggi 58″30 pp

400 stile libero M finale

5. Andrea Manzi 3’58″99 pp

200 misti F finale

6. Alessia Ruggi 2’21″94 pp

50 stile libero M finale

3. Alessandro Bori 23″53 pp

800 stile libero F finale

3. Sveva Schiazzano 8’58″48 pp

BASKET

PALLAVOLO DONNE: Italia-Slovenia 2-3 (12-25;21-25;26-24;25-21;3-15)

PALLAVOLO UOMINI: Italia-Belgio 3-1 (25-19;26-28;25-17;25-10)