EYOF 2013, il resoconto della seconda giornata: bronzo dal nuoto!

NUOTO – Seguono i risultati degli azzurrini nella prima giornata delle gare del nuoto agli EYOF, in svolgimento ad Utrecht, in Olanda. Medaglia di bronzo di Marina Luperi nei 200 farfalla in 2’17″27.

SEMIFINALI E FINALI

100 sl F – semifinale

4. Alessia Ruggi 58″54 qual.

100 farfalla – semifinale

2. Matteo Masiero 55″44 pp qual.

200 farfalla F – finale

3. Marina Luperi 2’17″27 pp

100 rana M – semifinale

9. Alex Baldisseri 1’04″96 pp elim.

400 misti M – finale

5. Lorenzo Glessi 4’33″17

100 dorso F – semifinali

12. Elena Gueorguiev 1’06″40

4×100 sl M – finale

5. Italia 3’28″67

Bori 51″29, Izzo 52″24, Carini 53″24, Glessi 51″90

4×100 sl F – finale

6. Italia 4’00″23

Ruggi 59″04, Schiazzano 59″76, Locatelli 1’00″88, Gueorguiev 1’00″55

BATTERIE

200 sl M

12. Andrea Manzi 1’56″04 pp elim.

100 sl F

5. Alessia Ruggi 59″06 qual.

100 farfalla M

1. Matteo Masiero 55″64 pp qual.

200 farfalla F

2. Marina Luperi 2’18″38 qual.

100 rana M

10. Alex Baldisseri 1’05″58 pp qual.

400 misti F

Katia Cagnato squal.

400 misti M

5. Lorenzo Glessi 4’32″68 qual.

100 dorso F

11. Elena Gueorguiev 1’06″88 qual.

4×100 sl M

4. Italia 3’30″08 qual.

Bori 51″29 pp, Izzo 52″63, Carini 52″73, Gazzola 53″43

4×100 sl F

8. Italia 4’03″64 qual.

Clerici 1’01″55 pp, Lattanzi 1’01″71, Locatelli 1’00″22, Gueorguiev 1’00″16

Pallavolo Donne: Italia-Turchia 3-1 (25-17;25-22;13-25; 25-20)

Pallavolo Uomini: Italia-Francia 3-2 (25-21;27-29;25-20; 19-25; 15-11)

Basket Uomini: Italia-Croazia 87-51