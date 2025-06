EYOF 2013, il bilancio finale

La dodicesima edizione degli EYOF va in archivio con un discreto successo per numero di partecipanti e di medaglie per l’Italia che ha chiuso in quinta posizione nel medagliere: la delegazione azzurra, partita con 58 atleti e 58 atlete, torna con 21 medaglie: 7 d’oro, 3 d’argento, 11 di bronzo, chiudendo al 5° posto nel medagliere su 49 nazioni partecipanti.

La manifestazione, patrocinata dal CIO e organizzata sotto l’egida dei Comitati Olimpici Europei, che ogni due anni coinvolge i giovani atleti under 17 di alcune discipline olimpiche (Atletica, Basket, Ciclismo, Judo, Ginnastica, Handball, Nuoto, Tennis,Volley), nel 2015 si svolgerà a Tblisi, capitale della Georgia, con lo slogan “Step to the Future”.

Nata nel 1991, è sempre stata rivolta ai giovani, ma proprio dal 2015 rischierà di farsi travolgere dai Giochi Europei che nel 2015 vedranno il via con la prima edizione di Baku: la decisione di inaugurare una nuova manifestazione sportiva e multidisciplinare rivolta essenzialmente ai senior potrebbe seriamente oscurare dal punto di vista mediatico la rassegna della gioventù europea.

In definitiva l’Europa si troverà con due eventi catalizzatori che si svolgeranno negli anni pre e post olimpici: se i Giochi del Mediterraneo hanno ormai il loro routinario svolgersi nell’anno successivo alle Olimpiadi, i Giochi Europei saranno un anticipo della rassegna a cinque cerchi.

Considerando però che i Giochi del Mediterraneo così come le Universiadi vedono in molti casi la partecipazione di giovani debuttanti nelle varie rappresentative nazionali, la nascita dei Giochi Europei potrebbe causare gli stessi effetti, ripercuotendosi anche sugli EYOF, considerando che anche il CIO con l’istituzione dei Giochi Olimpici giovanili ha ulteriormente intasato il calendario degli eventi sportivi.

Si tenta quindi una destagionalizzazione dei mega eventi sportivi, ma in molti casi accade che il peso agonistico e tecnico di questi tornei viene sminuito dalle varie federazioni che utilizzano questi eventi per far maturare giovani in rampa di lancio o per dare una opportunità ai talenti più sfortunati.