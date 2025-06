EYOF 2013, il bilancio della quarta giornata azzurra

Basket donne –Primo successo della Nazionale Under 16 Femminile all’European Youth Olympic Festival 2013 di Utrecht. Le azzurre di Giovanni Lucchesi hanno battuto la Slovacchia 58-57 nella semifinale 5°-8° posto.

Parte forte la Slovacchia, sopra di 5 a fine primo quarto (15-10). L’Italia gioca un grandissimo secondo periodo: con un parziale di 21-12 chiude la prima parte dell’incontro avanti 31-27. Al rientro in campo meglio la Slovacchia, che conduce 43-40 a 10′ dal termine. Nell’ultimo quarto, però, è l’Italia a fare la gara trovando la vittoria (58-57).

Francesca Pan la miglior realizzatrice azzurra con 16 punti.

Italia-Slovacchia 58-57 (10-15; 31-27; 40-43)

Italia: Porcu 4, Alesiani 1, Santucci 6, Zecchin 1, Keys 2, Ciavarella 9, Policari 4, Tosi 4, Pan 18, Gianolla, Costa 4, Castello 5. All. Lucchesi

Fonte: www.fip.it

Basket uomini: Italia-Polonia 61-66

Pallavolo donne: Italia-Grecia 3-0 (25-20;25-23;25-18)

Pallavolo uomini: Italia-Russia 2-3 (19-25;25-22;19-25;26-24;13-15)

Judo – Dopo tre giornate di gare agli European Youth Olympic Festival a Utrecht l’Italia è ferma al terzo posto di Elios Manzi. Alessandra Prosdocimo (63), Giorgia Stangherlin (70), Angelo Mirabella (73) e Federico Rollo (81), i quattro portacolori azzurri infatti, sono stati tutti eliminati, rispettivamente da Szabina Gercsak (Hun), Giovanna Scoccimarro (Ger), Oskar Tvauri (Fin) e Mikhail Igolnikov (Rus). Un incontro l’ha vinto Federico Rollo negli 81 kg, con il maltese Francesco Aufieri, prima d’imbattersi nel russo che poi si è aggiudicato la medaglia d’oro, mentre per gli altri azzurri il disco rosso si è presentato al primo turno ed in tutti i casi, chi li ha eliminati, è poi salito sul podio: al primo posto la Scoccimarro nei 70 kg, al secondo la Gercsak nei 63 kg ed al terzo Tvauri nei 73 kg. “Il problema non è perdere quando incontri uno più forte – è il commento della Commissione Giovanile – ma se combatti male o peggio ancora se non sei capace di tenere la concentrazione e ascolti troppe voci”. Ad una giornata dalla conclusione l’Olanda è in testa al medagliere con tre primi e quattro terzi posti, segue la Georgia (2-2-2) e la Russia (2-0-1), altre cinque nazioni hanno conquistato un oro e ventidue quelle salite sul podio.

Fonte www.fijlkam.it

Atletica Leggera – Dopo le medaglie di bronzo conquistate da Francesca Tommasi nei 3000 metri e da Riccardo Usai nei 1500 metri, oggi dall’European Youth Olympic Festival di Utrecht arriva il quinto posto di GabrieleSegale nei 110hs. L’ostacolista della Bergamo 1959 Creberg, giunto nei Paesi Bassi con un primato personale di 14.48, si migliora per la seconda volta in tre giorni e, archiviato il 14.42 della batteria, oggi corre la finale in 14.17 (+1.7). Vittoria al francese Sebastien Calme (13.95) sullo spagnolo Garrancho (14.01) e sull’austriaco Skalvy (14.10). L’azzurrino ha poi dato il suo contributo anche alla qualificazione della 4×100 in formazione con Diego Pettorossi, Andrea Vergnano e il lunghista Francesco Lama. Per loro il terzo miglior crono delle batterie, 42.43, alle spalle di Olanda (43:44) e Francia (42.36). Bene anche il quartetto femminile domani in finale grazie al 47.77 (quinto tempo nel riepilogo dei turni con in testa l’Irlanda 46.22) realizzato da Paola Julieth Forghieri, AlessandraPecco, Nicla Mosetti e Alessia Niotta. Per quest’ultima domani l’impegno sarà doppio: alle 15:10, infatti, la toscana della Sestese Femminile affronterà la finale dei 200 metri per la quale ieri si è qualificata a suon di personal best (24.85/+1.4). Staffette a parte, l’EYOF 2013 si chiuderà quindi con altri 7 giovani italiani impegnati tra pista e pedane, compresa la primatista nazionale Allieve del giavellotto Ilaria Casarotto.

Fonte: www.fidal.it

Tennis – Riccardo Balzerani eliminato in semifinale da Matthias Haim per 63 63, cede anche nella finale per il bronzo al greco Tsitsipas, testa di serie numero 3 del tabellone.