EYOF 2013, il basket azzurro chiude con due vittorie

Basket donne: Vittoria e quinto posto finale per la Nazionale Under 16 Femminile all’European Youth Olympic Festival 2013 di Utrecht. Le azzurre di Giovanni Lucchesi hanno sconfitto le padrone di casa 55-45 nella finale 5°-8° posto.

Ecco il tabellino del match: Italia-Olanda 55-45 (10-11; 10-11; 20-16; 15-7)

Porcu 6, Alesiani, Santucci 4, Zecchin 8, Keys, Ciavarella 10, Policari 2, Tosi, Pan 19, Gianolla 2, Costa 4, Castello.

S i chiude con un successo anche per la compagine maschile guidata da coach Stefano Comazzi. Gli Azzurrini battono l’Olanda 67-55.

“Sono molto felice per la vittoria di oggi – ha dichiarato il coach al sito della Fip – perché mi sembra il giusto premio per questi ragazzi. Siamo arrivati qui con poco tempo per lavorare insieme ma di partita in partita siamo cresciuti e questo è un dato positivo. Anche oggi qualche momento di difficoltà non è mancato, soprattutto nel primo tempo, ma i ragazzi sono stati bravi a capire che alzando l’intensità in difesa e a rimbalzo e con più pazienza in attacco potevano far loro questa partita. Chiudiamo quindi questa bellissima esperienza degli EYOF che immagino abbia in ogni caso arricchito il bagaglio di questi giocatori”.

Il tabellino del match: Olanda-Italia 55-67 (16-11, 35-30, 42-43)

Olanda: Bruining 1, Borsboom, Krooshof 4, Schild, Egelie 9, Kiameso 4, Stolk 6, Vos 10, Bieshaar 10, Dijkstra 4, Van Miltenburg. All. Bout

Italia: Barbon, Caroti 16, Colombo 16, Parma 2, Da Campo 6, Gallinari, Timperi 3, Toffali 10, Di Meco 4, Gini 2, Lovisotto 8, Lusvarghi. All. Comazzi Ass. Di Tommaso

Intanto Gianluca Mattioli, arbitro internazionale ha diretto la finale 1-2 posto maschile tra Serbia e Croazia. Mattioli è stato designato come primo arbitro insieme a Dubois (Francia) e Vondracek (Republica Ceca). L’altro arbitro internazionale presente per l’Italia, Manuel Mazzoni è stato invece designato per la finale maschile per il bronzo tra Francia e Germania.