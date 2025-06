EYOF 2013, Atletica Leggera: argento dalla 4×100, bronzo per Fabbri nel peso

Altre due medaglie per la squadra italiana di atletica leggera agli EYOF 2013 di Utrecht. Argento in 42.66 la 4×100 maschile con Diego Pettorossi, Gabriele Segale, Andrea Vergnano e Francesco Lama. Più veloci degli azzurri sono stati solo gli under 18 della Francia (42.33) con l’Olanda in terza posizione (42.19).

Bronzo, invece, per Leonardo Fabbri nel lancio del peso grazie ad un lancio da 17,76. Oro con record della manifestazione a 21,41 al polacco Konrad Bukowiecki e argento al romeno Andrei Toader (18,53). Medaglie di legno nelle altre finali: 4° posto per Andrea Vergnano (22.22/+2.0) nei 200 metri vinti dal bielorusso Darahakupets (21.85), così come Luca Beggiato (1:56.39) negli 800 vinti dal lituano Mickus 1:55.50.

Ai piedi del podio nel giavellotto Ilaria Casarotto (53,35) e Francesco Lama nel lungo con 6,90 (+2.6). Due sesti posti invece per Alessia Niotta: nei 200 metri (24.66/+1.5) e nella 4×100 preceduta da Paola Julieth Forghieri, Alessandra Pecco e Nicla Mosetti. Settima Chiara Ferdani negli 800 metri (2:14.29) e undicesima Alissa Sverzut nell’asta (3,50) vinta dalla svizzera Angelica Moser (4,07).

Bottino finale: 1 argento e 3 bronzi, con i due terzi posti conquistati nei giorni scorsi da Francesca Tommasi nei 3000 metri e da Riccardo Usai nei 1500 metri. L’EYOF tornerà nel 2015 a Tbilisi in Georgia.