Eurosport lascia la piattaforma Sky dal 1° luglio: cosa cambia nelle trasmissioni del tennis e degli altri sport

Titoli di coda. Dal 1° luglio il percorso condiviso tra Eurosport e Sky terminerà. I canali del gruppo Warner Bros/Discovery, infatti, non saranno più visibili sulla piattaforma a pagamento sui canali 210 e 211 e saranno sostituiti da altri tematici. Una rottura che era un po’ nell’aria, frutto di una accordo che non si è trovato nelle lunghe trattative.

Mancato accordo su basi economiche per lo più che avrà delle conseguenze su entrambi i brodacaster: Sky avrà delle ripercussioni d’ascolto legate agli eventi che, a questo punto, saranno esclusiva di Warner Bros/Discovery; i canali Eurosport allo stesso modo avranno delle ricadute negative dal punto di vista della visibilità e non saranno più rivelati dall’Auditel, perdendo non poco in termini di introiti pubblicitari.

Cosa cambia nella trasmissione delle varie discipline sportive? Warner Bros Discovery avrà l’esclusiva per la trasmissione degli Australian Open fino al 2031 e del Roland Garros fino al 2030, offrendo il tutto agli abbonati a Discovery+, DAZN e Tim Vision. Dal canto suo Sky, ha prolungato il proprio accordo per coprire Wimbledon fino al 2030, trasmettendo anche gli US Open e praticamente tutti i tornei ATP e le Finals, oltre ad altre discipline come il basket (Eurolega), il calcio (Champions League/tre partite di serie A in co-esclusiva con Dazn per ogni giornata di campionato), F1 e Motomondiale.

Giusto ricordare che anche il ciclismo sia uno degli sport di punta di Eurosport, considerando Giro d’Italia e Tour de France in simulcast con la Rai, e altre corse in esclusiva come la Vuelta a España. Si consideri anche l’enorme copertura degli sport invernali, pensando a quel che sarà nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non un è un caso che Warner Bros Discovery abbia acquisito il pacchetto completo dei Giochi Estivi e Invernali fino al 2034, offerti integralmente sulla piattaforma Discovery+.