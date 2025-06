Europei scherma 2025 oggi: orari martedì 17 giugno, tv, streaming, italiani in gara

E adesso, non fermiamoci più. Dopo il tanto desiderato oro, trovato ieri sera grazie a Guillaume Bianchi nel fioretto maschile, la Nazionale italiana di scherma andrà a caccia di altri successi in occasione della quarta giornata dei Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento proprio nel nostro Paese, precisamente a Genova. Oggi, martedì 17 giugno, archiviata la fase dei tornei individuali incominceranno le prove a squadre, nella fattispecie quella del fioretto femminile e della sciabola maschile.

Una responsabilità molto grande quella in mano ad Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a riscattare la prestazione incolore vista nel day-1 di competizioni, dove è arrivato solo il bronzo di Batini. Le ragazze seguite dal CT Simone Vanni faranno il loro debutto ai quarti di finale, sfidando la vincente tra Romania e Germania.

La formazione della sciabola sarà formata invece da Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri; anche per loro l’obiettivo sarà quello di arrivare più in fondo possibile, dopo una gara individuale in cui il migliore è stato Gallo, eliminato ai quarti dal transalpino Jean-Philippe Patrice. La compagine tricolore guidata da Andrea Terenzio aprirà le danze ai quarti, confrontandosi con una tra Bulgaria e Germania.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming della quarta giornata degli Europei di scherma 2025 a Genova.

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025 OGGI

Martedì 17 giugno

Dalle 9.00: Fioretto femminile a squadre

Dalle 11.00: Sciabola maschile a squadre

Dalle 15.30: Finali terzo e quarto posto

Dalle 17:30: Finali

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Fioretto femminile a squadre – Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino

Sciabola maschile a squadre – Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena (dalle 15.30), Rai 2 (dalle 17:30)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGO, NOW TV. Sul canale Youtube della FIE tutti gli assalti sulle varie pedane

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 9.00)