Europei scherma 2025 oggi: orari 15 giugno, tv, streaming, italiani in gara

L’Italia deve subito cambiare marcia agli Europei di scherma di Genova. Una prima giornata veramente deludente, con la sola medaglia di bronzo vinta da Martina Batini nell’individuale del fioretto femminile. Oggi toccherà alla spada maschile e alla sciabola femminile provare ad invertire la rotta.

Nella prova di spada maschile scenderanno in pedana Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo; mentre in quella di sciabola femminile toccherà a Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale.

Le migliori carte azzurre sono sicuramente Davide Di Veroli per la spada e Michela Battiston per la sciabola. Proprio la prima giornata ha dimostrato che comunque non ci sono verdetti certi e che tutto può davvero possibile.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming della seconda giornata degli Europei di scherma 2025 a Genova.

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025 OGGI

Domenica 15 giugno

Dalle 9.00: Spada maschile individuale

Dalle 12.10: Sciabola femminile individuale

Dalle 18.00: Semifinali e finali

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola femminile individuale – Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale

Spada maschile individuale – Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Arena (dalle 18.00)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGO, NOW TV. Sul canale Youtube della FIE tutti gli assalti sulle varie pedane

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 9.00)