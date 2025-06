Europei juniores di nuoto 2025: a Samorin torna la Russia, Italia con 38 atleti e tante ambizioni

Dall’1 al 6 luglio la città slovacca di Samorin sarà il centro nevralgico del nuoto giovanile continentale. Sulle corsie dell’X-Bionic Sphere andranno in scena gli Europei juniores 2025, una rassegna che si preannuncia particolarmente interessante per diversi motivi. In primo luogo, per il ritorno ufficiale della Russia, esclusa dalle competizioni LEN e World Aquatics dall’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022. Dopo tre anni di assenza, la Federazione russa sarà presente con una selezione ampia, ben 42 atleti, ma non parteciperà alle staffette, decisione che potrebbe avere un impatto sull’equilibrio del medagliere finale.

Storicamente protagonista nelle edizioni pre-2022, la Russia torna con molte aspettative. La squadra maschile comprende, tra gli altri, Michail Bykov, Grigory Vekovishev e Mikhail Zhikharev, mentre tra le donne spiccano Anna Arshavskaya, Sofia Dyakova, Victoria Tarannikova e la giovane promessa Varvara Hvesyuk. I rientranti russi saranno osservati speciali, sia per la qualità tecnica che hanno spesso dimostrato, sia per valutare come il lungo stop internazionale abbia influito sulla crescita del movimento.

L’Italia si presenta a Samorin con 38 atleti (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni più numerose e meglio distribuite del torneo. La selezione è stata costruita dallo staff tecnico guidato da Marco Menchinelli e Marco Pedoja, quest’ultimo ex allenatore di Nicolò Martinenghi. La squadra azzurra ha rinunciato ad alcuni dei suoi elementi di punta, come Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini, destinati al Mondiale assoluto di Singapore a fine luglio. Tuttavia, l’obiettivo resta quello di raccogliere medaglie e confermare l’ottimo stato di salute del vivaio italiano.

I riflettori sono puntati in particolare su Alessandra Mao, classe 2010, che ad appena 14 anni ha conquistato i 200 stile libero agli Assoluti di Riccione in primavera, guadagnandosi una precoce notorietà. Ma Mao è solo la punta dell’iceberg: tra le donne vanno segnalate anche Emma Vittoria Giannelli, Chiara Lamanna, Caterina Santambrogio e Giulia Leoni, atlete che hanno già mostrato grande continuità a livello nazionale. Tra gli uomini, possibili protagonisti sono Daniel D’Agostino, Gabriele Valente, Matteo Busilacchi, Matteo Venini e Daniele Del Signore, mentre i più giovani come Andrea Zanin e Francesco Ceolin saranno alla prova del nove in un contesto internazionale.

Tra le avversarie più accreditate dell’Italia, oltre alla Russia, spiccano Gran Bretagna e Germania. I britannici si presentano con 28 atleti e un gruppo in parte già rodato nei tornei internazionali giovanili. Da tenere d’occhio Skye Carter, Hollie Wilson, Dean Fearn e Filip Nowacki, senza dimenticare Amelie Blocksidge, talento precoce del mezzofondo. La Germania invece sarà a Samorin con 35 nuotatori, equamente suddivisi. Le punte sono Svenja Götting, Julia Ackermann, Leo Leverkus e Mitja Ebeling, ma l’intera squadra tedesca è solida e abituata a lottare per le posizioni che contano.

Sul piano tecnico, i temi da seguire saranno molteplici: la crescita dei talenti nati tra il 2007 e il 2010, l’impatto del ritorno russo sulla competitività dell’evento e il bilancio del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, che per molti atleti qui presenti rappresenta l’orizzonte massimo. Sarà anche interessante osservare la gestione delle staffette, soprattutto per l’Italia, che può contare su un buon equilibrio tra velocisti e mezzofondisti.

Gli Europei juniores, che nel passato recente hanno rappresentato un trampolino per nomi poi esplosi come David Popovici, Benedetta Pilato, Thomas Ceccon tanto per fare qualche nome nel passato recentissimo, offrono anche nel 2025 un’occasione unica per misurare il polso del futuro del nuoto europeo. E chissà che tra i protagonisti della rassegna slovacca non si nasconda un altro campione o campionessa capace di brillare a cinque cerchi tra qualche anno.