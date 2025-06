Europei di basket 2013, Italia sii più forte di tutto e tutti!

Ormai impazza nella rete e sui social il link di quel timeout ormai “storico” nel match Israele-Italia, ultima apparizione azzurra alla rassegna continentale: allora finimmo senza alcuna gloria gli Europei del 2011 e coach Pianigiani ebbe di che “lamentarsi” nel terzo quarto di quella sfida ininfluente ai fini della classifica finale.

Di anni ne sono passati due, ma forse quel minuto di sospensione può essere interpretato come il segnale spartiacque che ha sancito il nuovo corso azzurro: da lì in poi è iniziato un brillante cammino verso gli Europei che inizieranno questa sera in Slovenia.

Non fosse altro per la solita miriade di infortuni che sono capitati al club azzurro ultimamente, il quintetto di coach Pianigiani sarebbe sicuramente stato tra i favoriti per le prime 6 posizioni, vista la qualità espressa nell’ultimo biennio.

Ed invece bisognerà fare di necessità virtù anche questa volta, con lo spirito operaio e di sacrificio che da sempre contraddistingue l’Italia sportiva (e non solo) nei momenti difficili: la strada certamente non è agevole verso la qualificazione alla seconda fase e si spera anche a quella ad eliminazione diretta (il che vorrebbe dire avere la quasi certezza della qualificazione ai Mondiali ndr) ma ormai quelle parole di Pianigiani dette due anni fa risuonano forte nella mente di Belinelli e compagni: “Facciamo a cazzotti!”

