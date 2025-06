Europei di Basket 2013: Italia-Finlandia, crocevia del torneo

Era nelle previsioni della vigilia che questa gara sarebbe stata una sorte di spartiacque per il cammino dell’Italbasket agli Europei di Basket 2013 in Slovenia: eppure nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato le due squadre a punteggio pieno prima della sfida sul parquet di Koper in programma oggi pomeriggio alle ore 17:45.

Le due nazionali hanno la concreta possibilità di qualificarsi per la seconda fase: a conti fatti il vincitore della sfida odierna lo sarà anche matematicamente, ma al di là dei fattori aritmetici la sfida odierna per gli azzurri rappresenta un importante banco di prova dopo i brillanti esordi contro Finlandia e Turchia; c’è da confermare l’ottimo debutto di Datome contro i russi e la splendida prova corale contro i turchi, ma i finnici rappresentano veramente un osso duro.

Un successo vorrebbe dire tanto anche in chiave seconda fase, con 8 punti in classifica (volendo considerare un successo con la Svezia ed una sconfitta contro la Grecia nelle altre due gare della prima fase ndr) che garantirebbero maggiore tranquillità in vista dell’assalto ai quarti di finale.

