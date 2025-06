Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 22 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

È il momento dell’atto conclusivo per gli europei senior di canoa velocità e paracanoa. A Racice, in Repubblica Ceca, si torna in acqua per la quarta ed ultima giornata di gare della rassegna continentale, ultimo appuntamento ufficiale prima dei campionati del mondo che si disputeranno a Milano alla fine di agosto.

La giornata conclusiva della manifestazione è dedicata alla disputa delle ultime finali. L’obiettivo, in casa Italia, è quello di provare a rimpinguare un bottino fin qui fermo agli argenti ottenuti nella paracanoa da Christian Volpi e Alessio Bedin e di raccogliere importanti riscontri sul piano delle prestazioni per rifinire al meglio il lavoro in vista della rassegna iridata.

Gli azzurri schierano Mattia Alfonsi nel C1 500 maschile, Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile, Carlo Tacchini nella finale diretta del C1 5000 maschile e Andrea Del Bianco nella finale del K1 5000 maschile.

In campo femminile entrano in acqua Susanna Cicali nel K1 5000 e Lucrezia Zironi nel K1 500. Nella paracanoa gareggeranno Viktoryia Shablova nella finale diretta del VL1 200 femminile, Marius Ciustea nella VL2 200 maschile, Veronica Biglia nella VL2 200 femminile, Mirko Nicoli nella VL3 200 maschile e Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile.

Le finali degli Europei 2025 di canoa velocità e paracanoa saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle finali sarà a cura su Rai Play ed Olympic Channel Non è prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2025

DOMENICA 22 GIUGNO

Sessione mattutina

09.06 CANOA VELOCITA’ – C1 500 maschile, Finale A (Mattia Alfonsi)

09.15 CANOA VELOCITA’ – C1 500 femminile, Finale diretta

09.31 PARACANOA – VL1 200 femminile, Finale diretta (Viktoryia Shablova)

09.40 PARACANOA – VL2 200 maschile, Finale diretta (Marius Ciustea)

10.37 CANOA VELOCITA’ – K1 500 femminile, Finale A (Lucrezia Zironi)

10.46 CANOA VELOCITA’ – K1 200 maschile, Finale A

11.02 PARACANOA – VL2 200 femminile, Finale diretta (Veronica Biglia)

11.11 PARACANOA – VL3 200 maschile, Finale A (Mirko Nicoli)

11.20 PARACANOA – KL3 200 femminile, Finale A (Amanda Embriaco)

11.36 CANOA VELOCITA’ – C2 500 femminile, finale diretta

11.45 CANOA VELOCITA’ – K2 500 maschile, Finale A (Samuele Burgo/Tommaso Freschi)

12.01 CANOA VELOCITA’ – C2 500 maschile, Finale A (Gabriele Casadei/Carlo Tacchini)

12.10 CANOA VELOCITA’ – K2 500 femminile, Finale A

Sessione pomeridiana

14.37 CANOA VELOCITA’ – C1 5000 femminile, Finale diretta

15.10 CANOA VELOCITA’ – C1 5000 maschile, Finale diretta (Carlo Tacchini)

15.50 CANOA VELOCITA’ – K1 5000 femminile, Finale diretta (Susanna Cicali)

16.25 CANOA VELOCITA’ – K1 5000 maschile, Finale diretta (Andrea Dal Bianco)

PROGRAMMA EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play(la finali sui 5000 metri su Rai Play Sport 1), Olympic Channel.

Diretta Live testuale: non prevista