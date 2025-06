Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 21 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Sabato 21 giugno si terranno le prime finali degli Europei senior di canoa velocità e paracanoa a Racice (Cechia): saranno 6 gli equipaggi azzurri oggi in gara, tutti su imbarcazioni monoposto, 5 dei quali impegnati in Finale A ed uno in Finale B.

Nella canoa velocità saranno in gara in Finale A nelle specialità olimpiche Andrea Schera nel K1 1000 maschile e Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile, mentre nelle specialità non olimpiche toccherà a Lucrezia Zironi nel K1 200 femminile, invece sarà in Finale B per il 10° posto Francesco Lanciotti nella specialità non olimpica del K1 500 maschile.

Nella paracanoa saranno in gara in Finale A Christian Volpi nella specialità paralimpica del KL2 200 maschile ed Alessio Bedin nella specialità non paralimpica del VL1 200 maschile. Le finali degli Europei 2025 di canoa velocità e paracanoa saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle finali sarà a cura su Rai Play ed Olympic Channel

CALENDARIO PROVVISORIO EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2025

SABATO 21 GIUGNO

Sessione mattutina

10.12 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, Finale B

10.37 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, Finale A (Andrea Schera)

10.48 CANOA VELOCITA’ – C1 1000 maschile, Finale A (Carlo Tacchini)

11.06 PARACANOA – KL1 200 maschile, Finale diretta

11.15 PARACANOA – VL3 200 femminile, Finale diretta

11.24 PARACANOA – KL2 200 maschile, Finale A (Christian Volpi)

11.40 CANOA VELOCITA’ – C1 200 femminile, Finale A

11.49 CANOA VELOCITA’ – C1 200 maschile, Finale A

12.05 CANOA VELOCITA’ – K4 500 maschile, Finale A

12.14 CANOA VELOCITA’ – K4 500 femminile, Finale A

Sessione pomeridiana

14.37 CANOA VELOCITA’ – C2 200 femminile, Finale diretta

14.46 CANOA VELOCITA’ – K1 200 femminile, Finale A (Lucrezia Zironi)

15.02 PARACANOA – KL1 200 femminile, Finale diretta

15.11 PARACANOA – KL3 200 maschile, Finale A

15.20 PARACANOA – KL2 200 femminile, Finale diretta

15.29 PARACANOA – VL1 200 maschile, Finale diretta (Alessio Bedin)

15.45 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 femminile, Finale A

15.56 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, Finale B (Francesco Lanciotti)

16.05 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, Finale A

16.14 CANOA VELOCITA’ – C4 500 misto, Finale diretta

PROGRAMMA EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Olympic Channel.